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إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا

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إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا

مصراوي Masrawy

مديرية الصحة بالمنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن ترخيص 19 منشأة صحية خاصة، واستصدار قرارات غلق لـ 39 منشأة أخرى مخالفة.

تتنوع المنشآت المغلقة بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وذلك خلال حملة تفتيشية ومرورية مكبرة نظمتها مديرية الصحة، من خلال إدارة العلاج الحر على مستوى مراكز المحافظة، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة، والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن قرارات الغلق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وأضافت أن المديرية تمكنت من ضبط وتحرير 363 محضرا مخالفا، خلال حملة تفتيشية على المطاعم والأسواق والمحلات العامة والباعة الجائلين، لمراقبة المعروض من المنتجات الغذائية للمواطنين، حيث أسفرت الحملة عن إعدام عدد 2289 كيلو من المنتجات الغذائية والمشروبات لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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