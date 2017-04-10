محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة

الإسماعيلية-انجي هيبة:

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة على الكنائس، رافقه خلالها اللواء أركان حرب خالد مجاور، رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية بالمحافظة.

تضمنت الجولة زيارة الكنيسة الفرنساوي، التي تعد من أقدم وأعرق كنائس الإسماعيلية، والالتقاء بالأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة والدلتا، وعدد من رجال الكنيسة، للاطمئنان على توافر سبل التأمين اللازم للكنائس بشكل عام.

خلال اللقاء، أكد محافظ الاسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني على اتخاذ كافة التدابير الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتأمين جميع الكنائس، حتى يؤدي الأقباط شعائرهم الدينية بكل طمأنينة.

كما أكدا أن الإرهاب الأسود لن يستطيع أن ينال من أمن مصر ووحدة صفها، ولن يزيد المصريين إلا ترابطا وإصرارا على ملاحقة الإرهاب في كل مكان.