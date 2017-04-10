أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عزاء ضحايا الكنيستين (1)عزاء ضحايا الكنيستين (1)

عزاء ضحايا الكنيستين (2)عزاء ضحايا الكنيستين (2)

الإسماعيلية-انجي هيبة:

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة على الكنائس، رافقه خلالها اللواء أركان حرب خالد مجاور، رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية بالمحافظة.

تضمنت الجولة زيارة الكنيسة الفرنساوي، التي تعد من أقدم وأعرق كنائس الإسماعيلية، والالتقاء بالأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة والدلتا، وعدد من رجال الكنيسة، للاطمئنان على توافر سبل التأمين اللازم للكنائس بشكل عام.

خلال اللقاء، أكد محافظ الاسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني على اتخاذ كافة التدابير الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتأمين جميع الكنائس، حتى يؤدي الأقباط شعائرهم الدينية بكل طمأنينة.

كما أكدا أن الإرهاب الأسود لن يستطيع أن ينال من أمن ووحدة صفها، ولن يزيد المصريين إلا ترابطا وإصرارا على ملاحقة الإرهاب في كل مكان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص