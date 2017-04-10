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منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية

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منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية

مصراوي Masrawy

مقر منظمة الصحة العالمية

كابول - (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان نشرته الليلة الماضية أنه يُعتقد أن أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من اضطرابات الاكتئاب والقلق.

ونقل البيان عن ريتشارد بيبركورن مدير مكتب المنظمة في البلاد القول إن هذه مجرد تقديرات، إلا أنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير". وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد بيانات دقيقة بعدد من يعانون من مشكلات عقلية.

ووفقا للبيان، فإن أحدث بيانات المنظمة تشير إلى أن أكثر من مليون أفغاني يعانون من الاكتئاب بينما يعاني أكثر من 2ر1 مليون شخص من اضطرابات القلق.

ويوجد القليل من العلماء أو الأخصائيين النفسيين للتعامل مع من يعانون من أمراض عقلية في أفغانستان، التي تعد إحدى أفقر دول العالم والتي عانت من نحو أربعة عقود من الحرب والاقتتال الداخلي.

وقال وزير الصحة العامة فيروز الدين فيروز إن وزارته دربت أكثر من 700 من الاستشاريين النفسيين و101 من أطباء الصحة النفسية، يعمل 300 منهم حاليا في المراكز الحكومية.

وأشار بيبركورن إلى وجود حاجة ملحة لزيادة الاستثمار لدعم مجال الصحة النفسية.

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