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الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم

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الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم

التحرير

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يعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي، برئاسة كامل زاهر، أمين الصندوق، اليوم الإثنين، اجتماعه؛ لمناقشة العديد من الأمور الإدارية التي تخص النادي خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ترتيبات استقبال الأعضاء في عيد الربيع.

وعلمت «التحرير» أن المكتب التنفيذي سيناقش أزمة كأس ، مع اتحاد الكرة، تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

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يذكر أن النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يعترض فيه على لائحة مكافآت وجزاءات مسابقة كأس مصر، التى أرسلها الاتحاد إلى النادى مؤخرًا.

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التحرير

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