بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟

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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيرة إنبي، اليوم الإثنين، على ملعب «بترو سبورت»، لحساب الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل أبناء القلعة البيضاء اللقاء بقيادة فنية جديدة للبرتغالي، أوجستو إيناسو، الذي يسعى لاستعادة روح اللاعبيين المفقودة، وإيقاف نزيف النقاط المستمر، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 21 مباراة.

بينما يدخل الفريق البترولي اللقاء بقيادة المدير الفني المخضرم طارق العشري، ويسعى للخروج من النتائج السيئة التي لحقت به مواخرًا فى مباريات الدوري، حيث يحتل إنبي المركز الـ12 برصيد 25 نقطة.

«التحرير» يستعرض تاريخ مواجهات الفريقين:

- عدد المواجهات

التقي الفريقان من قبل في 24 مباراة خلال بطولة الدوري، حقق الزمالك الفوز في 13 مباراة، وحقق الفريق البترولي الفوز فى ثلاث مباريات فقط، وتعادلا في 8 مباريات.

- الفوز الأكبر

الزمالك: خلال الـ24 مباراة، حقق الفارس الأبيض أكبر فوز له على إنبي بنتيجة (4-1) في 21 أغسطس عام 2008، في بطولة الدوري الممتاز.

إنبي: حقق الفريق البترولي أكبر فوز له على الزمالك في 25 ديسمبر عام 2014، بنتيجة (2-0).

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- هدّاف الفريقين

نجح الزمالك فى تسجيل 32 هدفًا في تاريخه أمام الفريق البترولي، ويعد صانع ألعاب الفريق الحالي محمود عبد الرازق (شيكابالا) أكثر من سجل في مرمى إنبي بـ3 أهداف.

وسجل إنبي خلال الـ24 مباراة التي خاضها الفريق البترولي أمام الزمالك 17 هدفًا، ويعد عمرو ذكي ومحمد ناصف ومجدي عبد العاطي أكثر من سجلو فى مرمي الزمالك برصيد (هدفين).

- الشباك النظيفة

نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال لقاءات إنبي في 12 مناسبة، بينما استطاع إنبي الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مرات.

- أعلى اللاعبين مشاركة

يعد شيكابالا، لاعب الزمالك، أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف الفريقين، حيث شارك مع الفارس الأبيض خلال 11 مباراة، بينما يعد محمد ناصف لاعب الزمالك الحالي وإنبي السابق، أكثر لاعب شارك مع الفريق البترولي أمام الزمالك خلال 7 مباريات.

- لاعبون شاركوا مع الفريق الأول بالناديين

هناك 24 لاعبًا شاركوا بقمصان الزمالك وإنبي طوال تاريخ الفريقين، أبرزهم: (أحمد رفعت- أحمد أبو الفتوح - محمود "كهربا" - أسامة إبراهيم - صلاح سليمان - مؤمن زكريا - إسلام عوض - أحمد جعفر - عمرو زكي - حمادة طلبة - محمد عبد المنصف.