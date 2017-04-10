كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو

التحرير

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كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، عن رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة، فكرة ضم أمير عادل المحترف في فيبورج الدنماركي، وأحمد الشيخ لاعب المقاصة معًا في المعسكر المقبل استعدادًا لمواجهة تونس في تصفيات أمم إفريقيا.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الاثنين، إن كوبر سيفاضل بين الثنائي حسب وضعية اللاعبين ومستواهم قبل معسكر يونيو.

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وأضاف أنه قد يضم الثنائي في حالة واحدة، وهي إصابة عبدالله السعيد لاعب الأهلي، وعدم عودة محمد إبراهيم لاعب الزمالك لمستواه المعهود، حيث إن كوبر يفضل توظيف الشيخ وأمير في مركز صانع الألعاب رقم 10.

وختم المصدر تصريحه بأنه في حالة تواجد السعيد وظهور إبراهيم بمستوى جيد، سيفاضل كوبر بين الشيخ وأمير، والأقرب وقتها سيكون الشيخ.