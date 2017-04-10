تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك

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أثارت دهشة الكثير من العاملين في الوسط الفني؛ بسبب دخولها المفاجئ لسوق الدراما المصرية في دور بطولة مشتركة في فيلم "بنتين مصر"، وتساءل الجمهو أيضًا عن ماهية الوجه الجديد الذي أطل فجأة وبدون مقدمات على الشاشة، رغم كونها ممثلة محترفة شاركت في أعمال فنية عديدة بدول عربية، إلا أن حاجز اللغة حال دون اختراقها لحيز اهتمامات الجمهور المصري.

"التحرير لايف" يرصد لكم 15 معلومة عن الفنانة الأردنية صبا مبارك، وذلك بالتقرير التالي.

1- اسمها بالكامل صبا مبارك السيوف.

2- ولدت في منطقة "عجلون" بدولة الأردن، يوم 10 إبريل عام 1976، أي أنها تبلغ من العمر 41 عامًا.

3- والدها أردني، ووالدتها فلسطينية تعلمت في مصر.

4- التحقت بكلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك، ثم تحولت إلى دراسة المسرح والإخراج، وحصلت على شهادة البكالوريوس في عام 2001.

5- ارتبطت بالفن عن طريق والدتها الفنانة التشكيلية "حنان الاغا".

6- الظهور التلفزيوني الأول لها كان من خلال مسلسل "قمر وسحر"، عام 1998.

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7- شاركت لأول مرة سينمائيًا عام 2003، في فيلم أردني بعنوان "سفر الجنحة".

8- يطغى إنتاجها التلفزيوني على مشاركاتها السينمائية، حيث ظهرت في عدد كبير من المسلسلات العربية أبرزها: "الأرواح المهاجرة، الحجاج، آخر أيام اليمامة، خلف القضبان، الشمس تشرق من جديد، الوردة الأخيرة، خالد بن الوليد، وعنترة".

9- أدركت أن النجومية الحقيقة لن تكون إلى في مصر، فسافرت إليها وشاركت بدور بطولة مشتركة مع الفنانة "زينة"، في فيلم "بنتين من مصر"، عام 2010، الذي ناقش قضية العنوسة، وحقق نجاحًا واسعًا، كما حصل على عدد من الجوائز الفنية.

10- تألقت كذلك في الدراما السورية، وشاركت بعدد من المسلسلات هناك أشهرها مسلسل "بلقيس" التاريخي، في عام 2009.

11- في عام 2011 أطلقت شركة الإنتاج الأردنية Pan East Media، التي تستهدف الارتقاء بصناعة السينما في الأردن، وتقديم أعمال ذات مستوى فني مميز على المستويين العربي والدولي.

12- من أشهر الأعمال التلفزيونية الناجحة التي شاركت بها في مصر، مسلسلات: "حكايات بنات، وموجة حارة، والعهد، وأفراح القبة، وحق ميت".

13- نالت الكثير من الجوائز الفنية أبرزها: جائزة تايكي لأفضل ممثلة أردنية وعربية، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط بايطاليا، وجائزة دبي للدراما عن مسلسل "بلقيس".

14- تزوجت من المخرج التونسي "شوقي المجري"، وأنجبت منه في عام 2004 ابنها الوحيد "عمار"، ولكن سرعان ما حدث الانفصال.

15- تعيش متنقلة بين مصر ودبي، وقالت عن جمعها لأكثر من جنسية في أسرتها: "أعرف أن هذه الخلطة كتيرة اوى بس لا يوجد احلى من كدة، انا فخورة بإنى مواطنة عربية وبنت أردنية ولى بيت فى تونس والأردن وفلسطين، وكان لى بيت فى دمشق للأسف ربنا يفك الأزمة السورية حاليا"، وفق ما صرحت ببرنامج "معكم".