تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر»

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أتاحت لها نجومية والدها دخول المجال الفني من أوسع أبوابه، رغم دراستها للإعلام ورغبتها بالعمل في الإذاعة، التي تأجلت كثيرًا، حتى تحولت تدريجيا إلى رغبة في دخول مجال التمثيل، متأثرة بنشأتها الفنية في كنف اثنين من كبار النجوم في مصر والوطن العربي.



"التحرير لايف" يرصد لكم 14 معلومة عن الفنانة الشابة مي نور الشريف، وذلك بالتقرير التالي.

1- اسمها بالكامل "مي محمد جابر عبد الله"، إلا أنها اشتهرت فنيًا بـ "مي نور الشريف".

2- ولدت في الجيزة يوم 10 إبريل عام 1981، أي أنها تبلغ من العمر 36 عامًا.

3- والدها هو الفنان الراحل نور الشريف، ووالدتها هي الفنانة بوسي، ولها شقيقة وحيدة هي "سارة".

4- قامت بالتمثيل لأول مرة وهي في عمر الطفولة خلال فيلمي "ليل وخونة"، عام 1990، و"لعبة الانتقام"، عام 1992.

5- تعلمت في القسم الأدبي بمدرسة "المير دي ديو".

6- تخرجت في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، بالجامعة الأمريكية، عام 2004.

7- شهرتها الحقيقية بدأت في عام 2007، حينما جسدت دور "نشوى" في مسلسل "الدالي"، وسط مجموعة من النجوم الشباب مثل: عمرو يوسف، ودينا فؤاد، وحسن الرداد.

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8- قالت خلال حوار صحفي مع "دنيا الوطن" تعليقًا على ظروف دخولها مجال التمثيل: "كنت أتمنى منذ زمن طويل أن أكون ممثلة، وعندما قررت أن أدخل في عالم التمثيل لم يعترض والدي على هذا القرار لأنه قراري الشخصي، من هذا المنطلق بدأت بالدخول في ورش تمثيل مختلفة في مصر".

9- تسببت الإشاعات التي عانى منها والداها في ترددها قبل دخول مجال التمثيل، وعن ذلك قالت: "عشت في بيت تلاحقه الإشاعات المغرضة، وقد سمعت الكثير من تلك الإشاعات التي طالتني أنا وسارة أختى حتى عندما كنا صغاراً في المدرسة كانت الإشاعات تلاحقنا".

10- من أبرز الأعمال الفنية التي شاركت بها مسلسلات: "ماتخافوش، ووادي الملوك، وعرفة البحر، وقضية معالي الوزيرة".

11- صرحت بأنها لم ترث من والديها التفانى فى العمل وأولويته بالنسبة لهم، والسبب فى ذلك أنها حصلت على قدر من الدلع جعلها لم ترث قوة شخصيتهم.

12- ارتبطت بالفنان عمرو يوسف بعد مسلسل "الدالي"، لكن سرعان ما تم فسخ الخطبة، وعما إذا كان تسبب فشل ارتباطها من عمرو يوسف بحدوث "عُقدة" لها قالت: "إطلاقاً لم يؤثر في، فكل شيء قسمة ونصيب، والزواج رزق، واعتقد أن رزقي بالإنسان الذي اتمناه لم يأت بعد، وأنا وعمرو ما زلنا حتى الآن صديقين، وعلاقتنا جيدة جداً، حتى بعد فسخ الخطوبة التقينا على الشاشة في بعض الأعمال"، وفق ما نقل موقع جريدة "القدس".

13- تنازلت عن نصيبها في تركة والدها، لصالح زوجته الثانية، بعدما رفضت والدتها "بوسي" إعطاء الزوجة الثانية للفنان الراحل نصيبها في التركة، وفق ما نشره موقع جريدة "الجرس" اللبناني.

14- أجرت "ريجيم" قاسي لمدة شهر، تطلب منها ممارسة "الأيروبكس" 5 أيام في الأسبوع، وتحملت أعراضه الجانبية وفي مقدمتها الاكتئاب، وذلك في سبيل عدم حصرها بأدوار الفتاة البدينة.