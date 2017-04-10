بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017

كتبت - هاجر حاتم:

قصَة الشعر للرجل جزء أساسي من مظهره، يختلف شكلها وفقًا لموضة كل عام، ولكن يجب عليك أن تختار شكل القصَة الذي يناسب شكل وطبيعة وجهك، لهذا نستعرض لك مجموعة من أكثر قصَات الشعر موضة هذا العالم، لتختار منها ما يناسبك وفقًا لما ذكره موقع thetrendspotter.