بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

كتب - علي أحمد:

تلقت مذيعة هندية صدمة على الهواء عندما فوجئت بأن زوجها كان ضمن حادث سير مروع قرأت تفاصيله أثناء النشرة.

وذكر راديو "مونت كارلو" أن المذيعة سوبريت كاور تمالكت نفسها وواصلت نشرة الأخبار على محطة "آي بي سي- 24" في ولاية تشاتيسجار، السبت، بعد قراءة خبر وفاة زوجها جراء الحادث الذي راح ضحيته ثلاثة قتلى من بين خمسة كانوا يستقلون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

ورغم أن المراسل لم يشر إلى أسماء الضحايا، إلا أن المذيعة أدركت أن زوجها قد يكون من بين الضحايا، حيث أنها تعلم أنه كان على هذا الطريق في هذا الوقت أيضا وبرفقة أربعة أشخاص آخرين، بحسب ما قال مدير الأخبار في المحطة أنشومان شارما لوكالة "فرانس برس".

وحين ذكر المراسل تفاصيل الحادث ونوع السيارة أدركت المذيعة أن زوجها قد يكون واحدا من القتلى الثلاثة، لكن تمالكت نفسها وواصلت تقديم نشرة الأخبار إلى آخرها، ثم خرجت من الاستوديو لتتثبت من أن زوجها قضى فعلا في الحادث.

وقال شارما "إنها امرأة شجاعة جدا، وهي تعمل معنا منذ تسع سنوات، ونحن فخورون بها".