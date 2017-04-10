مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم

دفع شاب حياته ثمنًا لتعلقه بالكلاب، صباح اليوم الإثنين، عقب نشوب مشاجرة في قرية "أبو سعادة الكبرى"، التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بين عدد من الأشخاص بسبب الاختلاف على سعر "كلب" ومحاولة آخر سرقته.

وتوفي محمد عبد الحميد، البالغ من العمر 23 عامًا، متأثرًا بإصابته جرا تعرضه لإطلاق نار من أحد الأشخاص، وجرى نقله إلى المستشفى، لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتكثف قوات الشرطة بالمركز جهودها، لتحديد هوية المتهم، وذلك بسؤال شهود العيان ومعرفة ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.