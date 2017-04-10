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محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية (1)محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية (1)

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية (2)محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية (2)

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية (3)محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية (3)

المنيا-  ريمون الراوي:
قدم عصام البديوي، محافظ المنيا، واجب العزاء للأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، في شهداء الهجوميين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أثناء احتفالهم بعيد السعف.
 
أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، مستنكرا كل المحاولات التي تعوق مسيرة التقدم والإصلاح التي تسير عليها ، وأكد أن الإرهاب لا دين له، وأننا جميعا مسلمين وأقباط يد واحدة في مواجهة الإرهاب الأسود، الذي يأبى ترك الفرصة للفرحة، ويتعمد القتل وترويع الآمنين.

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