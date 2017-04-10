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بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى

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بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى

مصراوي Masrawy

محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي

الأقصر – محمد محروس:

قال محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي عن محافظات الصعيد، إنه لمن المبكر الحديث عن تأثر القطاع السياحي بأحداث كنيستي طنطا والإسكندرية، مضيفًا: "من المؤكد أنه ستكون له تداعيات خلال الفترة المقبلة وهذا ما يسعي إليه الإرهاب".

وأوضح "عثمان" أن أحداث الأمس جاءت بعد انفراجة كبيرة في القطاع السياحي وقبل أيام من زيارة بابا الفاتيكان لمصر، وبعد أيام قليلة من زيارة ناجحة للرئيس عبد الفتاح للولايات المتحدة، معربًا عن أمله ألا تعاقب السياحة على أفعال الإرهابين المجرمين التي طالت كل أنحاء العالم.

وأضاف عضو لجنة التسويق السياحي في تصريحات لـ"مصراوي": المطلوب هو تحرك فوري من أجهزة الدولة والمجتمع المدني وشركات السياحة لتوضيح الصورة وتحسين الانطباع عن الأوضاع الأمنية في البلاد والتأكيد على أن الإرهاب صناعة عالمية لا تستثني مكانًا في العالم، فقبل أيام شهدت مدينة بطرسبرج الروسية حادثة مفجعة وقبلها بأسابيع شهدت مدن فرنسية وبريطانية وغيرها أحداث مؤسفة كثيرة".

وأوضح "عثمان" أنه يجب أيضًا الخروج بحملات دعائية والبحث عن وسائل جذب جديدة وإرسال رسائل طمأنة للعالم من خلال إقامة فعاليات ثقافية كبيرة.

وتابع "عثمان": "الدولة مطالبة الآن باليقظة التامة والحفاظ علي المنشآت السياحية والأثرية من خلال مراجعة المنظومة الآمنية بالمواقع الأثرية وإعادة هيكلتها"، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي لا يتحمل أي أحداث من هذا النوع والعاملين بالقطاع لن يتحملوا 7 سنين عجاف أخرى.

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