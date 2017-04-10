تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو

الشرقية – فاطمة الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 43 من أعضاء جماعة الإخوان؛ متهمين بالتحريض على العنف بمنطقة "عبده مكي" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، لجلسة الثالث من شهر يوليو المُقبل؛ للمرافعة، وذلك مع استمرار حبس المتهمين، وضبط وإحضار آخرين في نفس القضية.

كان المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أمر بإحالة 43 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة منيا القمح، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالتحريض على العنف والتظاهر والشروع في قتل بعض المواطنين بمنطقة "عبده مكي" التابعة لدائرة المركز، مُستخدمين في ذلك أسلحة وشماريخ ومواد مشتعلة بحوزتهم.