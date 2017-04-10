محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام

الشرقية – فاطمة الديب

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، حالة الحداد العام بالمحافظة لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية؛ حدادًا على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا في تفجيرات كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، بإلغاء مظاهر الاحتفالات خلال مدة الحداد، مؤكدًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة العمل والبناء وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

كما وجه المحافظ، أعضاء الجهاز التنفيذي، بالتنسيق مع قوات الأمن، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بنطاق دائرة المحافظة، وضرورة توخي الحيطة والحذر والتعامل بحزم مع الإشاعات المُغرضة التي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار البلاد.