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سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة

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سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

سطو مسلح على سوبر ماركت

دمياط – محمد إبراهيم:

تكثف قوات الأمن بدمياط جهودها، لضبط تشكيل عصابي، نفذ واقعة سطو مسلح وسرقة أحد المحال التجارية بمدينة دمياط الجديدة، صباح اليوم الإثنين.

وقال محمد داوود، صاحب محل تجاري بمنطقة مساكن السبعين، إنه في الساعات الأولى من صباح اليوم فوجئ بثلاثة ملثمين يحملون أسلحة نارية، يداهمون "السوبر ماركت"، واستولوا على الإيراد اليومي، إلى جانب عدد من المعلبات وعلب السجائر وهاتف محمول، يخص أحد العاملين بالمحل.

وبيّن داوود، أن أفراد العصابة هددوا العامل بالقتل حال الإبلاغ عن الواقعة، وكانوا يستقلون سيارة فارهة، فضلا عن وجود أخرى تنتظرهم في الخارج يستقلها ملثمان، لافتًا إلى أن الخسائر المادية بلغت أكثر من 25 ألف جنيه، مطالبًا قوات الشرطة بضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

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