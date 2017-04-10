تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح



الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

جسّد طلاب مدارس الإسكندرية نموذجًا حيًا في طابور الصباح بالانتظام في صفوف، لرسم لوحة تمثل معانقة الهلال للصليب، اليوم الإثنين، للتنديد بتفجيرى الإسكندرية وطنطا، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

من جانبه، قال جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، إنه تم تخصيص فقرات الإذاعة المدرسية بجميع المدارس، للتنديد بالأحداث الإرهابية التي وقعت فى الإسكندرية وطنطا.

وأشار "ذكرى" إلى تخصيص إحدى الفترات الدراسية لتوعية الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأهم القضايا الراهنة، والدعوة إلى التمسك بروح الأخوة والتسامح ونبذ العنف والتعصب والإرهاب، والتشجيع على قبول الآخر، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم تجاه الوطن.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، أنه تم توجيه مديرى المدارس لتكثيف أنشطة وبرامج التربية الاجتماعية لنشر القيم الصحيحة والتأكيد على تحية العلم والنشيد الوطني خلال فترة طابور الصباح.