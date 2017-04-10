رئيس مكافحة الإرهاب بالأوقاف يطالب بتطبيق العدالة الناجزة على المتورطين

كتب- محمود مصطفى:

طالب الدكتور عبدالله النجار رئيس مركز مكافحة الإرهاب بوزارة الأوقاف، الاثنين، بتطبيق العدالة الناجزة على كل من تورط في أي عمل إرهابي للإخوة الأقباط.

وقال النجار، خلال كلمته في الندوة العلمية حول "خطورة التطرف علي الفرد والمجتمع"، التي عقدت اليوم على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم، إن منفذي التفجيرات الإرهابية التي حدثت بالأمس ليسوا مصريين، لأن المصريون يعشقون السلام ومحبون للعيش المشترك، لافتا إلى أن تلك التفجيرات أتت من قلة جبانة وخسيسة.

وأشار رئيس مركز مكافحة الإرهاب بوزارة الأوقاف، إلى أن العمليات الإرهابية لن تنال من وحدة الشعب المصري.

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أمس الأحد، وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل حيث أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.