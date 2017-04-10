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الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا

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الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا الصحة: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة طنطا إلى 28 شخصًا

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا إلى 28 شخصًا.

وقال مجاهد، في تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، إن أحد المصابين توفي صباح اليوم الاثنين متأثرًا بجراحه أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى معهد ناصر.

يذكر أن معهد ناصر استقبل 10 حالات لمصابين، بينهم 5 حالات مصابة بثقب في الأذن، وحالتين في العناية المركزة، وواحدة فقط مصابة بكسر، وفقا لتصريحات الدكتور هاني راشد مدير معهد ناصر.

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أمس الأحد، وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل حيث أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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