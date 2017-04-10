وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

شيماء مصطفى

قررت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة على عبد العال اليوم استدعاء وزيرى الداخلية والعدل لاجتماع اللجنة العامة وذلك على خلفية تفجير كنيستى طنطا والاسكندرية بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم على الكنيستين

وقد أعلن الرئيس السيسى اعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

وقرر نشر قوات خاصة من الجيش الى جانب قوات الشرطة لتأمين وحماية البلاد

ومن جانب أخر أجرى الملك سلمان اتصال الى الرئيس المصرى أعبر خلاله عن دعم المملكة لمصر فى مكافحة الأرهاب ومواجهة الفكر المتطرف

أما عن الرئيس الأمريكى ترامب شدد فى اتصال هاتفى لنظيره المصرى على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الارهاب وقفه مع مصر فى فرض الأمن والاستقرار

شبكةعيونالإخبارية

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