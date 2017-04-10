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أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

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أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

التحرير

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ساد الحزن في منطقة نورثريدج، بولاية كاليفورنيا، مساء أمس الأحد، أثناء الخدمة في كنيسة سانت ماري والقديس أثناسيوس، وذلك عقب التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا بطنطا والإسكندرية.

حيث نقلت إذاعة "CBS Los Angeles" الأمريكية، عن المسيحيين المقيمين في جنوب كاليفورنيا، قولهم إن "أعمال العنف في ضدهم ليست بشيء جديد".

وقالت الإذاعة الأمريكية إن "الاحتفالات ببداية الأسبوع المقدس، تحولت إلى حزن داخل كنيسة القديسة مريم والقديس أثناسيوس في نورثريدج".

ومن جانبها قالت هالة فام، أحد أبناء الجالية المصرية بكاليفورنيا: "لقد كان الحدث صادما، مخيب للآمال، وشعرت بالحزن الشديد"، و قال آخرون إن "وقوع المزيد من التفجيرات لن يضعف إيمانهم".

 فيما قال القساوسة إن "عدد الحاضرين فى خدمة الكنيسة أمس الأحد، عقب التفجيرات كان أكثر من أي وقت مضى".

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وتابعت الإذاعة بقولها إن الكنيسة تنتج برنامج تلفزيوني، حيث قال الدكتور محفوظ جريس، مقدم البرنامج إن "غالبية المتصلين كانوا في حالة من الغضب، قائلين إن عدد الأمن على الكنائس المسيحية في مصر ليس كافيًا".

وأضاف جريس "إنه ليس بشيء جديد في مصر حتى عندما يسلطون الضوء على هذه الجرائم، لم يتم بسهولة محاكمة أي شخص".

وبدوره قال القس أنطوني عطا الله، من كنيسة القديسة مريم والقديس أثناسيوس:"شعبنا عندما يسمع أخبار من هذا القبيل، فإنها تشجعهم على الصلاة أكثر، والاقتراب من الله والكنيسة ".

و اختتمت الإذاعة الأمريكية بقولها، إن الرئيس عبد الفتاح التقى مؤخرا بنظيره الأمريكي دونالد ، الذي قال أمس الأحد، إنه واثق من أن الرئيس المصري سيتولى معالجة الوضع بشكل صحيح.

يذكر أن قتل أكثر من 40 شخصًا وأصيب أكثر من 118 آخرون، في هجومين إرهابيين منفصلين على كنيستين في طنطا والإسكندرية، في ذكرى أحد الشعانين، وكان الهجوم الأول الذي وقع في طنطا نفذ عبر عبوة ناسفة، فيما نفذ الهجوم الثاني عبر انتحاري.

وتسبب الهجوم الثاني في سقوط وتدمير منازل بالقرب من الكنيسة وسط الإسكندرية.

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التحرير

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