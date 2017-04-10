«المالية» تعتزم طرح أدوات دين حكومي بقيمة 27 مليار جنيه

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تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية، والمتمثلة في أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 27 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تطرح المالية أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 25.5 مليار جنيه، لآجال 91، و182، و266، و357 يومًا، بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه، لآجال 5 و10 سنوات.

وأشارت المالية، في بيان لها اليوم، إلى استقرار فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية في العطاء الدوري للودائع المربوطة ذات العائد الثابت، الذي ينظمه البنك المركزى أسبوعيًا عند 55 مليار جنيه.

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وسجل سجل العائد نحو 15.25%، وقدمت البنوك سيولة بلغت نحو 60.9 مليار جنيه، كما بلغت نسبة التخصيص لكل بنك نحو 90.23 %.

وتعتبر مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح المركزي عطاء الودائع ذات العائد الثابت، يوم الثلاثاء، من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده البنك لعملياته الرئيسية.

ويقوم البنك المركزى بطرح عطاءات الودائع متغيرة العائدة، يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، مثل ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.