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تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

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تغيرات طفيفة في أسعار الذهب تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

التحرير

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شهدت الذهب، استقرارًا نسبيًا، اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات الأمس، وذلك تأثرًا باستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، وسجل الذهب عيار 21 بالسوق المحلي نحو 629 جنيهًا للجرام.

بينما سجل عيار 24 نحو 719 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 538 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 419 جنيهًا للجرام.

فيما تحركت أسعار الذهب على صعيد سوق المال العالمي، وسجل عيار 21 بالسوق المحلي، نحو 630 جنيهًا للجرام.

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 وسجل عيار 24 نحو 726.28 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 544.71 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 423.66 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 363.13 جنيه للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب بأسواق المال اليوم نحو 22.587 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 726.265 جنيه للجرام، والجنيه الذهب سجل نحو 5.084 جنيه.

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التحرير

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