أخبار عاجلة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

Google+ Print
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

واصلت الصرف استقرارها، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ليسجل متوسط بالبنوك المصرية نحو 17.95 للشراء و18.05 للبيع.

وسجل اليورو نحو 18.99 للشراء و 19.25 للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 22.19 للشراء و22.59 للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.77 للشراء و 17.99 للبيع.

شاهد أيضا

وعلى صعيد العملات العربية فقد سجل الريال السعودي نحو 4.7 جنيه للشراء ونحو 4.8 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.83 للشراء ونحو 59.12 للبيع، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.88 للشراء و 4.9 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار البحريني نحو 47.61 للشراء ونحو 47.88 للشراء، والريال العمانى سجل نحو 46.58 للشراء ونحو 46.92 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.22 للشراء ونحو 25.54 للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار