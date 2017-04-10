أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

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واصلت أسعار الصرف استقرارها، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر الدولار بالبنوك المصرية نحو 17.95 للشراء و18.05 للبيع.

وسجل اليورو نحو 18.99 للشراء و 19.25 للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 22.19 للشراء و22.59 للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.77 للشراء و 17.99 للبيع.

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وعلى صعيد العملات العربية فقد سجل الريال السعودي نحو 4.7 جنيه للشراء ونحو 4.8 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.83 للشراء ونحو 59.12 للبيع، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.88 للشراء و 4.9 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار البحريني نحو 47.61 للشراء ونحو 47.88 للشراء، والريال العمانى سجل نحو 46.58 للشراء ونحو 46.92 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.22 للشراء ونحو 25.54 للبيع.