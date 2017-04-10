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«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان

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«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان «جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان

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تعكف شركة "جيب" الأمريكية، على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "جراند شروكي تركهوك" الجديدة، خلال فاعليات معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وبحسب صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية، فإن السيارة الجديدة تعمل بالدفع الرباعي وتتمتع بمحرك ذو سعة 6200 CC ويتكون من 8 سلندر "V8”، ويعطي قوة مقدارها 707 حصان.

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وتصنف السيارة "جراند شروكي تراكهوك" كواحدة من أهم سيارات الدفع الرباعي، والتي من المتوقع أن تحظى بقبول واسع على المستوى الجماهيري خلال معرض نيويورك الدولي، والذي يبدأ خلال أيام قليلة.

وتتنافس العديد من الشركات العالمية خلال المعرض الأمريكي الدولي، والذي يبدا فاعلياته في 15 أبريل الجاري، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري ضخم.

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