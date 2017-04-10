الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا

شيماء مصطفى

الفول السوداني من أهم مصادر البروتين في المملكة النباتية كما يحتوي على الفيتامينات الأساسية بالاضافة للمعادن والمواد العشبية.

فوائد الفول السوداني مختلفة، لذلك ينبغي أن تضاف إلى قائمة التغذية اليومية. ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

وأورد موقع “جرين هيلث بلانت” أهم فوائد الفول السوداني من الصحة للجمال.

1- مفيد لصحة القلب:

يحتوي الفول السوداني على مستوى عال من الدهون غير المشبعة، والتي تحافظ على الصحة القلبية. فعلى وجه التحديد يقلل حمض الأوليك الموجود في الفول السوداني من الكوليسترول السيئ ويزيد من الكولسترول الجيد.

ولذلك يساعد الفول السوداني في منع السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية عن طريق زيادة الدهون الصحية في الدم.

2- مصدر غني بالطاقة

الفول السوداني يحتوي على الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية والمضادة للأكسدة ، وبالتالي هي مصادر غني بالطاقة .

3- يساعد على خفض الوزن:

يساعد الفول السوداني على خفض الوزن فهو يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون غير المشبعة والتي لاتزيد الوزن. النساء الذين يتناولون الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني على الأقل مرتين في الأسبوع أقل عرضة لتكون عرضة للبدانة من أولئك الذين لا يفعلون ذلك .

4- يحارب سرطان المعدة:

بولي الفينول المضادة للتأكسد موجود في الفول السوداني بتركيزات عالية وحمض P-Coumaric لديه القدرة على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة عن طريق خفض الإنتاج من النيتروز والأمينات المسرطنة .

5- يحمي من حصوات المرارة:

وتشير التقديرات إلى أن حصى المرارة تؤثر بين 10 و 25 في المئة من البالغين في جميع أنحاء العالم. الاستهلاك المتكرر من الفول السوداني يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر حصى في المرارة. ووفقا للدراسات، فقط 30 غراما من الفول السوداني يوميا يمكن أن تساعد على الحد من خطر هذه الظاهرة بنسبة 25 في المئة.

6- يحسن من الذاكرة:

غالبا ما يسمى الفول السوداني “طعام الدماغ” لأنها تحتوي على فيتامين B3، وهو أمر ممتاز لوظيفة الدماغ، وتحسين الذاكرة. كما أنه يحتوي على فلافونويد يسمى ريسفيراترول، والتي يمكن أن تحسن تدفق الدم إلى الدماغ بنحو 30 في المئة.

7- يحارب الاكتئاب:

انخفاض مستويات السيروتونين يؤدي إلى الاكتئاب. التربتوفان في الفول السوداني يزيد من انتاج هذه المادة الكيميائية ، وبالتالي يساعدك على محاربة الاكتئاب.

8- يساعد على الخصوبة ويحمي الجنين:

إذا تناولت الفول السوداني قبل وأثناء الحمل المبكر، وحمض الفوليك يقلل من خطر ولادة طفل بعيوب خلقية بنسبة تصل إلى 70٪.

9- يحمي من الزهايمر:

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالنياسين مثل الفول السوداني، يمكن أن تقلل من خطر الزهايمر بنحو 70 في المئة. ربع كوب من الفول السوداني يمثل ربع الاستهلاك اليومي للنياسين.

10- يعمل على لمعان البشرة:

فيتامين E في الفول السوداني يساعد في الحفاظ على سلامة خلايا الأغشية المخاطية والجلد. هذا يحميهم من الجذور الحرة التي تسبب ضررا كبيرا، كما أن استهلاك الفول السوداني أيضا يجعل البشرة ناعمة، نضرة وشبابا.

محتوى البروتين في الفول السوداني يساعد أيضا على تجديد الخلايا، كما يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية التي يعتقد أن تكون مقوية للخلايا العصبية في الدماغ . هذه الخلية تساعد على تقليل تقلبات المزاج لمنع اضطرابات الجلد المختلفة مثل التجاعيد .

11- التجاعيد:

. الفول السوداني مع المغنيسيوم الذي يهدئ الأعصاب والعضلات والأوعية الدموية لتوفير وتحسين تدفق الدم إلى الجلد. هذا، بدوره، يمنحك بشرة شابة وصحية، وفيتامين E في الفول السوداني يدافع عن خلايا الجلد ضد الضرر من الاكسدة حيث انها حراس للجلد من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس للحماية من حرق وتلف الجلد .

ويحتوي الفول السوداني على كمية كبيرة من فيتامين C الذي هو مطلوب لإنتاج الكولاجين اللازم للحفاظ على الأوتار، والجلد والغضاريف حيث أنه يوفر الصلابة والمرونة للجلد ليبقيه نضر ونقي .

12- فوائد الفول السوداني للشعر :

. الفول السوداني تحتوي على العديد من العناصر الغذائية للحفاظ على شعر صحي. أنه يحتوي على مستوى عال من الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تقوي بصيلات الشعر وفروة الرأس الصحية لتعزيز نمو الشعر، كما أنه ممتاز للأحماض الأمينية وهو مفيد جدا لعلاج صلع الذكور، وتحفز نمو شعر صحي. كما يحسن من صحة جدران الشرايين ويمنع تخثر الدم لتحسين تدفق الدم. وتدفق الدم السليم في جميع أنحاء الجسم والشعر هو الضروري للحصول على شعر صحي وقوي.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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