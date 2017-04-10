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شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

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شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

الكثير من المسلمين يحرصوا على الحصول على شفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمام الله عز وجل، ولهذا نسأل ونبحث دائما عن الأعمال والطاعات والأدعية التي تمكنا من الحصول على شفاعه النبي يوم القيامة وهذا ما أجاب عنه الداعية مصطفي حسني.

حيث قال الداعية مصطفي حسني، أنه يوجد العديد من الطاعات والعبادات التي تمكنا بالفوز بشفاعة الرسول الكريم صلي الله عليها وسلم ومنها وأهمها هو دعاء محدد يقوم المسلم بترديده بعد الآذان مباشرة، مستشهدا بما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إنه يمكن للإنسان الفوز بشفاعته -صلى الله عليه وسلم- بقول ستة عشر كلمة بعد الأذان.

كما استشهد الداعية الإسلامي، خلال تقديم برنامجه فكر، بما قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

 

المصدر : مصرفايف

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