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ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة

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ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة

اعتمد محافظ القاهرة جدول امتحانات نهاية العام للمراحل الدراسية المختلفة، وتبدأ الامتحانات الثلاثاء 2 مايو 2017 وحتى 18 مايو 2017.

لتنتهي جميع الامتحانات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ في 4 يونيو 2017، وذلك لتجهيز اللجان التي يتم استخدامها كمقار لامتحانات الثانوية العامة.

 

علي أن تبدأ امتحانات الدور الثاني من الاثنين 3 يوليو 2017 وتستمر حتى 19 يوليو 2017.

وتعكف المدارس الآن علي الانتهاء من المناهج وتخصيص وقت كافي للمراجعة، كما تعمل الادارات التعليمية علي الانتهاء من إعداد أرقام الجلوس للشهادتين الابتدائية والاعدادية.

 

 

 

المصدر : مصرفايف

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