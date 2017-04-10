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6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين

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6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين 6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين

حادثتان مروعتان استيقظ عليهما المصريون، صباح اليوم الأحد، وهما تفجير كنيستي «المرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بطنطا»، نتج عنهما 43 قتيلًا، وحوالي 119 مصابًا، بحسب وزارة الصحة المصرية، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنهما.
 
ولم نكد نفيق من صدمة خبر  سقوط أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية، وهي العميد نجوى النجار، حتى داهمنا نبأ وفاة الشرطية أسماء إبراهيم متأثرة بجراحها، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات المتوفرة عنها.
 
1- تعمل بإدارة شرطة الميناء وانتدبت لتأمين الكنيسة.
 
2- اسمها بالكامل أسماء أحمد إبراهيم الخرادلي.
 
3- كانت تقف مع الشهيدة العميد نجوي النجار، بجوار البوابة الإلكترونية، التي فجّر فيها الانتحاري نفسه.
 
4- ابنة قرية أبو منجوج، مركز شبراخيت.
 
5- متزوجة ولديها ابنتان، إحداهما طفلة رضيعة.
 
6- ابنة عم د. أحمد الخرادلي، كبير مفتشي منطقة آثار البحيرة.
 
المصدر : اليوم الجديد

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