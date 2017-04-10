آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس

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تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة رقم 32 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل آرسنال السادس برصيد 54 نقطة ضيفًا ثقيلا على كريستال بالاس الـ16 برصيد 31 نقطة.

ولم يتمكن كريستال بالاس من تحقيق أكثر من فوز واحد في المباريات الـ15 التي جمعته بآرسنال في البريميرليج، حيث خسر في 11 مواجهة وتعادل في 3، وبشكل عام لم يخسر الجنرز على ملعب كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي منذ نوفمبر من عام 1979.

ومنذ فوز كريستال بالاس على آرسنال بنتيجة 2-1 في أكتوبر من عام 1994، لم يتمكن الفريق من التسجيل في شباك المدفعجية سوى في 6 مناسبات فقط في 12 مباراة جمعت بين الفريقين.

ولم يسبق لأرسين فينجر الخسارة من كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي من قبل في 11 مواجهة سابقة، وهو نفس الأمر الذي حققه مع ايستر سيتي في 18 مباراة وبورتسموث في 14 مواجهة سابقة.

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وبدوره خسر مدرب كريستال بالاس سام ألارديس من أرسين فينجر في 15 مباراة سابقة جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي، وهو أكبر عدد من الهزائم تلقاها أمام أي مدرب واجهه من قبل.

ويعود أخر فوز لسام ألارديس على فينجر إلى شهر مايو من عام 2010 عندما كان مدربا لنادي بلاكبرن، حيث خسر 9 مباريات من أخر 10 خاضها أمام المدرب الفرنسي.

وبدوره نجح مهاجم آرسنال في التسجيل في شباك كريستال بالاس على ملعبه في المباريات الثلاث الأخيرة، وبشكل عام سجل آرسنال 101 هدف في جميع المسابقات هذا الموسم ليصبح أول فريق في البريميرليج يصل إلى المئوية هذا الموسم.