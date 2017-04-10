كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة

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أشار اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، إلى تفضيله الخط الأمامي ليوفنتوس، عن ثلاثي برشلونة ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، وذلك حسبما نقل الموقع الرسمي للسيدة العجوز.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة برشلونة غدًا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبل المواجهة أكد كوادرادو على أنه لا يفضل استبدال ديبالا وهيجواين وماندجوكيتش بثلاثي برشلونة الذي يعتبره الكثيرون بأنه الخط الهجومي الأفضل في العالم.

ورفض اللاعب الكولومبي اختيار المهاجم الأفضل في يوفنوس، مشيرًا إلى أن كل لاعب يمتلك مقومات مختلفة عن الآخر تزيد من قوة الفريق.

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وعن مواجهة برشلونة، أوضح كوادرادو بأن الفريق مطالب التحضير جيدا للمباراة والتركيز على مستواه فقط، مشيرًا إلى أهمية التركيز بنسبة 105% عن إنطلاق المباراة.

وأضاف اللاعب الكولومبي، أنه من الرائع أن يشارك في مباراة كبيرة مثل تلك أمام جماهير اليوفي، مشيرًا إلى أن رغبة الجميع هي تحقيق الفوز الذي لن يأتي إلا بالتركيز في كلا الشقين الدفاعي والهجومي ولعب المباراة كما لو كانت نهائية وعدم ارتكاب الكثير من الأخطاء واستغلال الفرص جيدا.

وأشار كوادرادو، إلى أنه لو نفذ يوفنتوس كل تلك النقاط، فسيكون قادر على إقصاء برشلونة من دوري الأبطال مؤكدًا على عدم وجود فوارق في المستوى حاليًا بين البرسا واليوفي.