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بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

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مصراوي Masrawy

في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ (1)في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ (1)

في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ (2)في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ (2)

في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ (4)في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ (4)

في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ (6)في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ (6)

في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

كتبت - هاجر حاتم:

اختلفت كثيرًا قواعد الطيران بين الآن وما عرف قديمًا بالوقت الذهبي لرحلات الطيران، فلم تتقدم التكنولوجيا فقط، بل تتطور معها أيضًا الخدمات والكثير من الأمور، بعضها قد اختفى، والبعض الآخر تغير.

ومن بين هذه الأشياء أنه قديمًا كان يسمح للركاب بالثمالة لدرجة عالية، هذا بالإضافة إلى التدخين، في حين أن هذا الأمر غير مسموح به في رحلات الطيران الحالية، هذا بالإضافة إلى أن الرقص كان متاحًا في الطائرة، كما أن التكاليف كانت أقل، والحصول على الوجبات مجانًا، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل.

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