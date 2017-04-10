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فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

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فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

مما لاشك فيه أن حادث تفجيري كنيسة ماري جرجس بطنطا وكنيسة مارمرقس بالأسكندرية شغل كل أجهزة الدولة المصرية وأصبح الشغل الشاغل لها معرفة الجناة الحقيقين والمسؤلين عن الحادث وتمكنت أجهزة الأمن بالفعل من التوصل إلى الجناة وتحديد هويتهم.

فمنفذ الهجوم الأول على كنيسة ماري جرجس بطنطا هو:-

 

الملقب بأبو إسحاق المصري.

– مواليد منيا القمح شرقية – في 1990/9/1

– بكالوريوس تجارة

– عمل محاسبا في الكويت 4 أشهر قبل السفر إلى تركيا، ودخل إلى سوريا عبر معبر أطمة في 2013/12/26.

و منفذ التفجير الثانى هو:-

الملقب بأبوالبراء المصري

– قرية أبو طبل – كفرالشيخ – مواليد 1974/12/13.

– دبلوم ثانوي صناعي – سائق –

سافر للمملكة وليبيا ولبنان – متزوج ولديه 3 أطفال – دخل إلى سوريا عبر معبر أطمة في 2013/8/15.

وتمكنت أجهزة الأمن أيضا، من تحديد وجه منفذ الهجوم الثاني على الكنيسة المرقسية بالأسكندرية، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة حيث تم رصد الانتحاري، وهو يراقب الكنيسة قبل تنفيذ الهجوم.

 

المصدر : مصرفايف

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