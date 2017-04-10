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الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

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الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

التحرير

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نددت الصين بشدة، اليوم الإثنين، بالتفجيرات الإرهابية التى استهدفت كنيستين فى مدينتى طنطا والإسكندرية أمس وأسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، فى تصريح رسمى، إن القيادات الصينية بعثت برسائل تعازي إلى القيادة المصرية، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا والمصابين.

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وأضافت أن الصين تعارض الإرهاب بكل صوره وتدعم جميع الجهود المبذولة من قبل للحفاظ على أمنها القومى واستقرارها الوطنى ومكافحة الإرهاب، وأكدت حرص الصين على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى للقضاء على الإرهاب.

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