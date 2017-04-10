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وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

التحرير

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غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور داريل عيسى رئيس اللجنة الفرعية للقضاء التابعة للمحاكم والملكية الفكرية وشبكة الإنترنت بالكونجرس الأمريكي، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام ، تضمنت لقاء الرئيس عبد الفتاح .

وكان وفد الكونجرس بحث خلال زيارته لمصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني باعتباره أحد أهم وسائل تعزيز العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي إلى جانب.

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وناقش الطرفان آخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وعملية السلام ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وذلك عق رحلة عمل استمرت 6 أيام، دشّن خلالها صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية تتسم بالقوة والحيوية والتعاون في جميع المجالات .

 

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