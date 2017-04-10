إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة

تل أبيب - (د ب أ):

فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية بمناسبة الأعياد اليهودية، وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة فلسطينيين للاشتباه فيهم.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية اليوم الاثنين فقد تم فرض الطوق الأمني عند منتصف الليلة الماضية، حيث سيُمنع الفلسطينيون من دخول إسرائيل ما عدا الحالات الاستثنائية. وسيظل الطوق مفروضا حتى انتهاء الأعياد.

وشدد الجيش والشرطة الإجراءات الأمنية وتم نشر قوات معززة على امتداد خطوط التماس.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في الضفة الغربية ثلاثة فلسطينيين يشتبه بضلوعهم في أعمال عنف وشغب.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".