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خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي"

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خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي"

مصراوي Masrawy

صورة نشرتها البحرية الاميركية لاطلاق صاروخ توماهوك

(أ ف ب):

حذر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، من أن الولايات المتحدة ارتكبت "خطأ استراتيجيًا" عبر ضربها قاعدة عسكرية في سوريا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (ارنا)، أمس الأحد.

ونفذ الجيش الأمريكي، فجر الجمعة، بأمر من الرئيس دونالد هجوما على مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، وسط سوريا، عبر إطلاق 59 صاروخا من طراز "توماهوك" من البحر، ردًا على هجوم كيماوي استهدف مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في محافظة ادلب شمال غرب سوريا، راح ضحيته 87 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال.

وتعد طهران من أبرز داعمي نظام الرئيس بشار الأسد خلال النزاع السوري المستمر منذ ستة أعوام، وتصف جميع الفصائل المعارضة له بـ"الإرهابية".

وقال خامنئي إن "الخطوة التي قامت بها أمريكا تعد خطأً استراتيجيا."

وأضاف أن طهران لن تخضع للتهديدات، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة أرادت أن توصل رسالة عبر الهجوم بأنها مستعدة لشن ضربات على دول أخرى بينها ايران.

وأشار إلى أن المسؤولين السابقين في أمريكا هم من أسسوا ما يُطلق عليهم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، أو قدموا الدعم اليها، فيما يواصل المسؤولون الحاليون مساندتهم لداعش وغيرها.

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مصراوي Masrawy

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