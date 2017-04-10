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إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

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إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

مصراوي Masrawy

اثار دماء عقب التفجير في كنيسة مار جرجس في طنطا في

(أ ف ب):

كررت إسرائيل تحذير مواطنيها من التوجه إلى سيناء أو مغادرتها "فورًا" بعد الاعتداءين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف، وأسفرا عن مقتل 44 شخصًا، وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب التابع للحكومة الإسرائيلية في بيان إن "الهجوم الدامي يعكس مجددًا القدرة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف: "بالنظر إلى خطورة التهديد، ينصح المكتب جميع الإسرائيليين الموجودين حاليًا في سيناء بالمغادرة فورًا والعودة إلى إسرائيل".

وكان المكتب وجّه الشهر الفائت تحذيرًا مماثلا حول سيناء التي يقصدها الإسرائيليون خلال إجازة الفصح اليهودي الذي يبدأ يوم الاثنين.

وأوضح المكتب أن التحذير الجديد يأتي "بعد تصاعد التهديد بحق الإسرائيليين الذين يزورون سيناء ومحيطها".

 

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