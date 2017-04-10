تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات

كتب - هشام عواض:

يحب بعض الأطفال ركوب السيارات للشعور باهتزازات حركة السيارة التي تجعلهم يشعرون بالأمان، وأصوات المحركات الهادئة التي تبث فيهم بالسكينة، مما يجعلهم يهدئون وفي أغلب الوقت يشعرون بالنعاس بمجرد ركوبهم أي وسيلة مواصلات.

لهذا السبب قامت شركة "فورد" المختصة بتصنيع السيارات بابتكار سرير للأطفال الرضّع يعمل على توفير تجربة الركوب بالسيارة، بحسب "BBC".

ويتميز السرير الصغير الذي حمل اسم "Max Motor Dreams"، على سماعات تصدر هدير المحركات، وتهتز قاعدة السرير ببطء يمينًا ويسارًا، لتقلّد حركة السيارة خلال القيادة، والحواف العلوية للسرير أضواء "LED" تضاء وتطفأ لتحاكي مرور السيارة تحت أضواء الشوارع

وقال الخبراء إن الحركة المستمرة والضوضاء الهادئة تجعل الرضيع يتذكر فترة مكوثه داخل رحم والدته.

ويشبه هذا التصميم سرير "Snoo" الذي قدّمه المصمّم الصناعي المشهور إيفس بيهار بالتعاون مع طبيب الأطفال هارفي كارب ومعهد ماساتشوستس التقني "MIT"، الذي يحاكي الضوضاء الهادئة والحركة والذي تبلغ قيمته 1600 دولار.