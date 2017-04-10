هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم

كتبت- شيماء محمود:

يسعى كل شخص للوصول الى وزن مثالي، وفى الوقت نفسه ان يظل يتمتع بصحة جيدة، ولكن دائما ما نبحث عن أسهل الطرق وأقلها تكلفة، لذا يقدم الدكتور محمد خيري استشاري التخسيس وعلاج السمنة وصفة بسيطة لانقاص الوزن.

قال "خيري" ان الزبادي بالليمون والقرفة بمقدار معين قبل النوم مما يساعد في زياده معدل الحرق ومن ثم إنقاص الوزن."

وعن سبب تلك التجربة أضاف "خيري" ان مدي فاعلية تناول علبه من الزبادي خالي الدسم وعليه نصف ليمونه وربع معلقه من القرفه قبل النوم مباشرة يحرق نسبة كبيرة من الدهون وذلك لأن الليمون يمتاز باحتوائه علي فيتامين سي الهام لتنشيط حرق الدهون كما انه مضاد للأكسدة، واضافته للزبادي تقوي المناعة وتنشط معدل الحرق لان الزبادى يحتوى على بكتيريا تسمى "لاكتوباسيلس أسيدوفيلس" وتلك التى تعمل على تخمر اللبن ،كما انه يحتوى على انزيم اللاكتيز الهاضم لسكر اللاكتوز.

أما القرفة فانها محفز قوي لعمل هرمون الأنسولين مما يساعد الجسم على حرق الجلوكوز بفاعلية أكبر وخفض نسبة السكر في الدم، و تنظّم عملية الأيض و الهضم بالجسم ، لذا يستخدمها مرضى السكري لأنها تزيد من حرق الجلوكوز 20 مرة زيادة عن المعدل الطبيعي ، كما تزيد من إحساس الشبع ، و تساعد على حرق الدهون و الكوليسترول بشكل أسرع.