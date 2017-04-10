أخبار عاجلة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة

Google+ Print
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة

مصراوي Masrawy

فوائد ماء الأرز

د ب أ

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن ماء الأرز يعد سر جمال شعر وبشرة النساء الآسيويات؛ حيث أنه يُعيد للشعر بريقه ويخلص البشرة من الشوائب.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن ماء الأرز لا يمنح الشعر مظهرا لامعا فقط، بل يعمل أيضا على تحفيز نموه. ولهذا الغرض، ينبغي نقع الأرز في الماء لمدة يوم إلى يومين؛ فخلال هذه المدة يرتفع المحتوى الحمضي ومضادات الأكسدة والمعادن بماء الأرز. وبعد ذلك، يتم شطف الشعر بماء الأرز بعد الغسل المعتاد.

وأضافت "فرويندين" أن ماء الأرز يعد سلاحا فعالا لمحاربة حب الشباب. ولهذا الغرض، ينبغي مسح مواضع حب الشباب بقطعة قطن مشبعة بماء الأرز صباحا ومساء؛ حيث يتمتع حمض الفوليك الموجود بماء الأرز بتأثير مهدئ ومثبط للالتهابات.

وإلى جانب مزاياه الجمالية، يتمتع ماء الأرز بفوائد صحية أيضا؛ حيث إنه يساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي. ولمواجهة الإسهال أو الانتفاخ يمكن احتساء كوب من ماء الأرز؛ حيث تعمل النشا الموجودة بماء الأرز على إعادة بناء فلورا الأمعاء وحماية الغشاء المخاطي.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص