لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة

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أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن ماء الأرز يعد سر جمال شعر وبشرة النساء الآسيويات؛ حيث أنه يُعيد للشعر بريقه ويخلص البشرة من الشوائب.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن ماء الأرز لا يمنح الشعر مظهرا لامعا فقط، بل يعمل أيضا على تحفيز نموه. ولهذا الغرض، ينبغي نقع الأرز في الماء لمدة يوم إلى يومين؛ فخلال هذه المدة يرتفع المحتوى الحمضي ومضادات الأكسدة والمعادن بماء الأرز. وبعد ذلك، يتم شطف الشعر بماء الأرز بعد الغسل المعتاد.

وأضافت "فرويندين" أن ماء الأرز يعد سلاحا فعالا لمحاربة حب الشباب. ولهذا الغرض، ينبغي مسح مواضع حب الشباب بقطعة قطن مشبعة بماء الأرز صباحا ومساء؛ حيث يتمتع حمض الفوليك الموجود بماء الأرز بتأثير مهدئ ومثبط للالتهابات.

وإلى جانب مزاياه الجمالية، يتمتع ماء الأرز بفوائد صحية أيضا؛ حيث إنه يساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي. ولمواجهة الإسهال أو الانتفاخ يمكن احتساء كوب من ماء الأرز؛ حيث تعمل النشا الموجودة بماء الأرز على إعادة بناء فلورا الأمعاء وحماية الغشاء المخاطي.