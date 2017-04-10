أخبار عاجلة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني

Google+ Print
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدان اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستي المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا، والتي أسفرت عن 48 شهيدًا.

وأضاف القصاص، في مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية «دريم»، أنه ليس القمع الأمني فقط ولا الشرطة هما الذين يواجهون الإرهاب، مشيرًا إلى أنه يجب التعرف على الأسباب التي أدت لقدوم المنتحر على الانتحار، مؤكدًا «فشل الأزهر في نشر الفكر المعتدل».

وطالب النائب البرلماني، الدولة بإعادة الكتاتيب ومراجعة المواد التي يتم تدريسها في كليات الأزهر، ومشاركة بمنع الإرهاب من خلال توفير فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أن «داعش» يأويه أثرياء الخليج، وهم الذين صنعوا التنظيم الإرهابي، واصفًا قطر وتركيا بـ«الخونة».

شاهد أيضا

كان انفجار استهدف الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، صباح أمس، بالتزامن مع احتفالات «أحد السعف»، وخلف الحادث 18 شهيدًا و40 مصابًا، كما استهدف آخر كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، وخلف الحادث 31 شهيدًا و79 مصابًا، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو