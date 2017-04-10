برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني

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أدان اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستي المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا، والتي أسفرت عن 48 شهيدًا.

وأضاف القصاص، في مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية «دريم»، أنه ليس القمع الأمني فقط ولا الشرطة هما الذين يواجهون الإرهاب، مشيرًا إلى أنه يجب التعرف على الأسباب التي أدت لقدوم المنتحر على الانتحار، مؤكدًا «فشل الأزهر في نشر الفكر المعتدل».

وطالب النائب البرلماني، الدولة بإعادة الكتاتيب ومراجعة المواد التي يتم تدريسها في كليات الأزهر، ومشاركة الحكومة بمنع الإرهاب من خلال توفير فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أن «داعش» يأويه أثرياء الخليج، وهم الذين صنعوا التنظيم الإرهابي، واصفًا قطر وتركيا بـ«الخونة».

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كان انفجار استهدف الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، صباح أمس، بالتزامن مع احتفالات «أحد السعف»، وخلف الحادث 18 شهيدًا و40 مصابًا، كما استهدف آخر كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، وخلف الحادث 31 شهيدًا و79 مصابًا، حسبما ذكرت وزارة الصحة.