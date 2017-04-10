تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد في مناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون متعدلة وإرتفاع الموج على البحرين ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 27

الإسكندرية 16 22

مطروح 15 21

بورسعيد 17 22

دمياط 16 21

بلطيم 15 23

الإسماعيلية 15 27

السويس 14 28

العريش 12 22

نخل 9 28

طابا 10 29

الطور 16 28

مرسى علم 22 29

الغردقة 22 32

شرم الشيخ 24 30

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رفح 11 21

كاترين 13 27

سيوة 13 26

المنيا 17 31

الفيوم 16 30

رأس سدر 17 28

أبوسمبل 22 36

وسط الدلتا 15 26

أسيوط 16 34

سوهاج 18 35

الأقصر 21 35

أسوان 21 35

شلاتين 18 33

حلايب 20 30

الوادى الجديد 20 37

قنا 22 37

نويبع 23 31

السلوم 14 19