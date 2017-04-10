أخبار عاجلة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

Google+ Print
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد في مناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون متعدلة وإرتفاع الموج على البحرين ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 16    27    

الإسكندرية 16    22    

مطروح 15    21    

بورسعيد 17    22    

دمياط 16    21    

بلطيم 15    23    

الإسماعيلية 15    27    

السويس 14    28    

العريش 12    22    

نخل 9    28    

طابا 10    29    

الطور 16    28    

مرسى علم 22    29    

الغردقة 22    32    

شرم الشيخ 24    30    

شاهد أيضا

رفح 11    21    

كاترين 13    27    

سيوة 13    26    

المنيا 17    31    

الفيوم 16    30    

رأس سدر 17    28    

أبوسمبل 22    36    

وسط الدلتا 15    26    

أسيوط 16    34    

سوهاج 18    35    

الأقصر 21    35    

أسوان 21    35    

شلاتين 18    33    

حلايب 20    30    

الوادى الجديد 20 37    

قنا 22 37    

نويبع 23 31    

السلوم 14 19

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص