رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب

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بعث الهام علييف رئيس أذربيجان، ببرقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجومين الإرهابيين، الذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الاسكندرية، يوم أمس الأحد.

وقال علييف، في برقية العزاء: "إننا تلقينا بشديد الحزن نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من الناس جراء الأحداث الإرهابية الغاشمة التي وقعت في بلادكم، ونعرب عن غضبنا من هذا الحادث المأساوي، وندين ظواهر الإرهاب كلها بشدة، مؤكدين ضرورة مكافحة الإرهاب مكافحة أشد".

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وأضاف: "وأعبر باسمي وباسم الشعب الأذربيجاني عن حزننا العميق بخصوص هذا الحادث المروع لفخامتكم وأسر الضحايا وذويهم وللشعب المصري وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".