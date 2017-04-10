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إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة

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إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة

مصراوي Masrawy

القهوة-والقيلوله

كتبت- ميرا ماهر
يقتنع بعض الناس بأن شرب القهوة يمنحك طاقة إضافية وزيادة في عدد ساعات اليقظه، كما أن أخذ قيلولة وسط اليوم وسيلة شائعة للتغلب على النعاس، فما حقيقة الربط بين الإثنين؟

كشفت دراسة بجامعة سيدني أنه إذا كنت كثير الشعور بالنعاس، فإن الحل الأكثر شيوعاً هو إما شرب فنجان من القهوة أو أخذ قيلولة سريعة، ولكن شرب فنجان من القهوة ثم أخذ قيلولة سريعة، هو ما يسمى قيلولة القهوة.

قد يبدو هذا الكلام غير واقعي بسبب أن الكافيين يتعارض مع إحساس النوم. ولكن ذكر موقع " vox" أنه إذا قمت بتناول القهوة مباشرةً قبل القيلولة والنوم لمدة 20 دقيقة أو أقل، يمكنك استغلال تأثير الكافيين على الدماغ لتحقيق أقصى قدر من اليقظة بعد الاستيقاظ من النوم.

كما كشفت دراسة علمية أن الكافيين والقيلولة لديهما شيء مشترك، فكلاهما يجعلك تشعر بالانتباه مما يمكن أن يعزز أدائك، سواء كان ذلك أثناء القيادة، العمل أو الدراسة.

ويجب ألا تتعدى جرعة الكافيين في اليوم عن 50 -300 مللي جرام يوميًا (أي ما يعادل 2-3 أكواب كبيرة من القهوة)، ولكن شرب الكثير من الكافيين (أكثر من 500 مللي جرام يوميًا) يمكن أن يسبب أعراض عصبية مثل الأرق، والقشعريرة، وزيادة إدرار البول.

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