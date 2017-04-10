فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا

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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن فرض حالة الطوارئ سيعطي الأجهزة الأمنية الحق في إلقاء القبض على أي شخص تشك في تورطته في ارتكاب أعمال عنف على أن يتم عرضه على الجهات المعنية خلال فترة محددة.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الأجهزة الأمنية تستطيع من خلال هذا القانون الحجز على الشركات والمؤسسات التي تدور حولها شبهات، وفرض حظر تجول على مناطق معينة ومنع أي تظاهرات أو اجتماعات بها.

وتابع النائب البرلماني: «دماء أبنائنا تسال في الشوارع»، موضحًا أن الدول التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال خطابه أمس، بعد التفجيرات التي حدثت في مدينتي طنطا والإسكندرية، والتي اتهمها بدعم الإرهاب هي قطر وتركيا وبريطانيا، مؤكدًا أن التفجيرين وقعا بتمويل ومساعدة خارجية.

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وعن بيان وزارة الخارجية القطرية، عن التفجيرات الإرهابية، علق بقوله: «هذه هي الوقاحة السياسية، فأمير قطر، تميم بن حمد، يدعم الإرهاب ويأوي الإرهابيين»، مختتمًا: «اللي اختشوا ماتوا».