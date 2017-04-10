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فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟

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فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟

التحرير

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قال عضو مجلس النواب، خالد يوسف، إن القرارات التي اتخاذها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، بعد التفجيرات التي شهدتها مدينتي طنطا والإسكندرية كانت واجبة.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «أرى جهود متناثرة ولا توجد إرادة حقيقية، نحن في حرب شاملة يجب أن نستغل فيها الأسلحة المتاحة، فأسلحة التنوير والثقافة والتشريع والرقابة لم نستخدمها حتى هذه اللحظة».

وتساءل: «لمصلحة من لم تنق مناهج الأزهر حتى الآن؟ فقصور الثقافة والمراكز الشبابية تجرى فيها الفئران بدلا من أن تكون وسيلة للتنوير ولم تعد تقدم أي دور».

وتابع يوسف: « رافضة تعدل قانون ازدراء الأديان.. نحن نخرج كل عام جيل بينه شباب يرغبون في تفجير أنفسهم».

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، صباح الأحد، ما أسفر عن وفاة 48 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، تشكيل المجلس القومي الأعلى لمواجهة الإرهاب في ، لافتًا إلى أنه سيصدر في الفترة المقبلة بقانون خاص به.

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التحرير

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