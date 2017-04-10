اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة أسرة الجيزة، اليوم الإثنين، دعوى أجر الحضانة والمسكن المقامة من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي لابنتهما.

وحضر الجلسة السابقة محامي عن الفنان أحمد الفيشاوي، وطلب مد أجل الاطلاع، فيما طالب شعبان سعيد المحامي عن طليقة الفيشاوي، إعادة الإعلان واستكمال التحريات.

كانت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشؤون الأسرة، لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته "لينا"، ومصروفات دراستها في لندن، وأجر مسكن وحضانة لها، وبعد تغيب الفيشاوي عن الجلسات وتعذر تسوية الأمر وديا، أُحيلت الطلبات إلى محكمة الأسرة للفصل بها.