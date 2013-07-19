الشرق في أفخر مجموعة عطرية من YSL

بين العاطفة والتميز، ابتكرت YSL إيف سان مجموعة عطرية استثنائية مستوحاة من بهاء الشرق وروعته. وتكريماً للسيد سان لوران وشغفه الدائم بالأماكن البعيدة، تحتفل Oriental Collection المجموعة الشرقية بغموض ورفاهية أرض تنعم بثروات لا متناهية، مهد صناعة العطور الراقية. وبفضل تميز المجموعة الشرقية بفخامة موادها الخام ورقي زجاجاتها العطرية، تكون إيف سان لوران قد أبدعت ثلاثة عطور مخصصة لكل امرأة عاطفية: عطر فخامة الورد Majestic Rose، وعطر عبق جلدي فاخرNoble Leather، وعطر باقة آسرة Supreme Bouquet. تنشر التركيبة في الهواء هالة عطرية مشبعة بنضارة مفعمة بالحيوية لنغمات البرغموت، وتعزز من كثافتها لمسات حلوى توت العليق، التي تتصاعد نبرة أنوثتها أكثر بامتزاجها بالنغمات الجلدية لورق البردي.