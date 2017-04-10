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"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته

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"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته "الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته

مصراوي Masrawy

وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة

كتب - محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها في القرارين الصادرين من النائب العام، بالتحفظ على أموال وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة وأموال أسرته.

كان النائب العام أصدر قرارين بمنع محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال.

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